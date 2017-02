CRIME AMBIENTAL Polícia apreende 216 quilos de peixes irregulares e multa proprietário de peixaria Documentação de declaração de estoque do comerciante estava irregular

Proprietário de uma peixaria foi multado em R$ 5 mil por comercializar peixes com documentação de declaração de estoque irregular. Flagrante aconteceu ontem, durante operação da Polícia Militar Ambiental (PMA) do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), em Anastácio.

Conforme a PMA, fiscalização ocorreu depois de denúncias sobre comercialização ilegal de pescado no município.

Na peixaria foram encontrados 216 quilos de peixes das espécies cachara, pintado e dourado, com documentação irregular.

Comerciante foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por crime ambiental.

Peixes serão doados para instituições filantrópicas depois de serem periciados.