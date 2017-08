Tráfico de drogas Polícia apreende 200 quilos de

maconha em rodovia e um é preso Droga foi adquirida na fronteira e seria levada até São Paulo

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu cerca de 200 quilos de maconha em veículo, por volta das 18h de ontem (23), na rodovia MS-164, em Ponta Porã. Traficante estava com a esposa e foi preso em flagrante.

Segundo informações da PRE, durante fiscalização de rotina equipe abordou veículo Saveiro Cross, com placas de Ribeirão Preto (SP), quando o condutor apresentou nervosismo excessivo e, durante revista no veículo, foram encontrados 332 tabletes de entorpecente escondidos em compartimento na lataria do carro.

De acordo com o condutor, um conhecido preparou o carro com a droga e levou até a residência dele em Ponta Porã. Droga seria transportada até São Paulo e condutor receberia R$ 10 mil pelo transporte. Traficante ainda informou que levou a esposa como companhia e que a mesma não tinha conhecimento sobre a carga que estava sendo carregada.

Traficante foi preso em flagrante e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.