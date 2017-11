Tráfico de drogas Policiais do Paraná e de Mato Grosso do Sul apreendem 6,1 toneladas de maconha Droga atravessaria divisa de balsa e chegaria a grandes centros

Operação conjunta realizada ontem entre a Polícia Civil do Paraná e a de Mato Grosso do Sul, com apoio da Polícia Militar, resultou na apreensão de 6,1 toneladas de maconha na região de Naviraí. O flagrante aconteceu no momento em que o veículo embarcava, via balsa, para atravessar o Rio Paraná, de onde seguiria para grandes centros como São Paulo. Três pessoas foram presas, mas as identidades não foram divulgadas para não comprometer as investigações.

Participaram da apreensão equipe da Divisão Estadual e Narcóticos (Denarc) de Maringá (PR), do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Naviraí e a PM de Itaquiraí. Conforme apurado, o carregamento estava em um caminhão-tanque que passou a ser monitorado a partir de Itaquiraí. O veículo passou por Naviraí e seguiria para o distrito de Porto Caiuá, onde embarcaria rumo a Querência do Norte (PR), mas o motorista foi detido.

Além do caminhão, dois homens seguiam em um automóvel Fiat Uno fazendo o serviço de batedores. O grupo foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. O caminhão foi levado para uma oficina da região, para que o tanque fosse aberto e a droga retirada. Os autores informaram que o destino da maconha seria, além do próprio Paraná e também de São Paulo, Minas Gerais e Goiás.