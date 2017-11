Via judicial Poderes não se reponsabilizam

e remédios ficam fora do SUS Mesmos dez medicamentos são solicitados através da Justiça, mas ninguém quer arcar com custos

13 NOV 2017 Por YARIMA MECCHI 05h:00

Maioria dos fármados não disponíveis de forma gratuita, custam mais que R$ 100 e são os dez mais solicitados mês a mês - Gerson Oliveira/Correio do Estado Somente este ano, a prefeitura de Campo Grande já investiu R$ 4 milhões no cumprimento de decisões judiciais relacionadas à saúde e 80% delas, obrigam o município a comprar medicamentos que não fazem parte da lista gratuita do Sistema Único de Saúde (SUS). Curioso, é que com frequência, os mesmos 10 remédios são solicitados para compra através de decisões judiciais. A situação gera briga entre os poderes Executivo e Judiciário pela padronização da lista do SUS, mas enquanto isso, os remédios ficam longe de acesso da população. O que acontece é que alguns tratamentos de saúde exigem uso de medicamento que não faz parte da lista gratuita e assim, pacientes buscam a Defensoria Pública Estadual para ingressar com ação na Justiça, para que os poderes estadual ou municipal se responsabilizem pela compra do fármaco. São cerca 80 novos processos por mês, segundo a Defensoria. A situação poderia ser solucionada se houvesse boa vontade e mesmo recursos, para que os governos federal, estadual ou municipal assumissem a compra dos dez mais solicitados, mês após mês. Tanto a Secretaria Estadual de Saúde (SES), Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau) e Defensoria confirmam a lista, mas a padronização deles dentro do SUS é considerado um jogo de empurra-empurra pelo defensor, Hiram Nascimento Cabrita. Reportagem completa está na edição de hoje do Correio do Estado.

