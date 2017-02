TEMPO Pode chover hoje com trovoadas em cidades do Estado, diz instituto Sol aparece entre nuvens na Capital e temperatura máxima de 27ºC

Previsão do tempo hoje em cidades do Mato Grosso do Sul é de chuva com trovoadas e, ainda assim, sol aparece entre nuvens.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em Campo Grande, previsão do tempo é de céu com muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. O mesmo segue para as cidades de Corumbá e Três Lagoas.

Em Dourados e Ponta Porã, deverá haver predomínio de sol e dia deverá ser quente com temperatura máxima de 31ºC. Na Capital, termômetros marcam até 27ºC, segundo o instituto meteorológico.