TEMPO Pode chover à tarde e à noite

hoje em Campo Grande Temperatura deve chegar aos 35ºC, em Corumbá

Previsão do tempo é de chuva à tarde e à noite, hoje, em Campo Grande, conforme o Climatempo. Sol aparece durante a manhã com aumento de nuvens.

Ainda na Capital, quinta-feira começou com termômetros marcando 21ºC e calor deve ser de 33ºC. O mesmo prognóstico segue para cidades próximas como Rochedinho e Terenos.

De maneira geral no Estado do Mato Grosso do Sul, céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde no Pantanal. Demais áreas também nublada com possibilidade de chuva em pontos isolados à tarde. Temperatura chega aos 35ºC, em Corumbá.