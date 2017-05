lama asfáltica PMDB foi beneficiado com dinheiro

de suborno obtido com empresas Partido de André Puccinelli recebeu R$ 1,4 milhão

O pagamento de propinas beneficiou inclusive o partido de Puccinelli, o PMDB. Em duas ocasiões, as empresas JBS e Águas Guariroba pagaram suborno, que foi encaminhado para as campanhas de 2012 e 2014.

Parte das fundamentações do Ministério Público Federal (MPF) para as prisões e conduções coercitivas realizadas relata propina paga pela JBS no valor de R$ 5 milhões.

O MPF utiliza constatação da Controladoria-Geral da União (CGU), que mostrou planilha apreendida com André Cance em que débito nesse valor foi realizado no dia 14 de julho de 2014. Tal débito constava no histórico “Doação” da planilha.

A análise dos dados pela equipe da Lama Asfáltica identificou que R$ 1,4 milhão foi para o PMDB nas eleições de 2012.

*Leia reportagem, de Lucia Morel, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.