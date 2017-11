EM DOURADOS PMA captura sucuri de 3,5 metros

perto de quartel A cobra foi levada ao seu habitat natural, às margens do rio Dourados

PMA captura sucuri de 3,5 metros nas proximidades do quartel em Dourados. Policiais militares ambientais de Dourados capturaram ontem (19) sucuri de 3,5 metros que estava em árvore próxima ao quartel, localizado dentro do Parque Arnulfo Fioravanti.

De acordo com a PMA, a equipe retirou o animal com uso de cambões e o colocou em caixa de contenção. A serpente foi solta no seu habitat natural, em vegetação, às margens do rio Dourados.

A cobra é da espécie sucuri Eunectes notaeus (sucuri-amarela).

Confira o vídeo: