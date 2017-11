Crimes ambientais PMA aplica mais de R$ 884 mil em multas durante operação Pré-Piracema Foram autuadas 133 pessoas por crimes e infrações ambientais no Estado

Polícia Militar Ambiental (PMA) aplicou mais de R$ 884 mil em multas por infrações ambientais durante a Operação Pré-Piracema, que foi realizada durante todo o mês de outubro e terminou ontem, quando entrou em vigor a proibição de pesca nos rios do Estado.

Segundo balanço divulgado hoje pela PMA, 133 pessoas foram autuadas por crimes e infrações ambientais. Deste total, 78 autuações foram por pesca ilegal e 40 por falta de licença ambiental. A pesca sem licença não é crime ambiental, apenas infração administrativa.

No total, foram aplicados R$ 884.650,00 em multas, referentes a todos os tipos de infrações ambientais. Em pesca ilegal foram R$ 85.650,00.

Foram apreendidas 36 redes de pesca, 12 tarrafas, 687 anzóis de galho, 23 motores de popa e 24 barcos. 38 pessoas foram presas por pesca predatória.

PMA também intensificou a fiscalização com relação a crimes de outra natureza. Duas pessoas foram presas em flagrante por posse ilegal de arma, dois foragidos da justiça foram recapturados e dois traficantes foram presos em flagrante e uma pessoa foi presa por tráfico de animais, com 34 filhotes de papagaios.

OPERAÇÃO

A operação Pré-Piracema envolveu 342 policiais, que reforçaram a fiscalização nos rios do Estado, com objetivo de prevenir e reprimir a pesca predatória. Ações começaram no dia 1º de outubro, tendo em vista a proximidade do período de piracema, quando vários cardumes já se encontram formados e a quantidade de pescadores aumenta.

Além da prevenção à pesca predatória, também foi dada atenção especial ao crimes de tráfico de animais silvestres, em razão do período de reprodução do papagaio, que é a espécie mais traficada no Estado.

Dentro da operação Pré-Piracema, também foi realizada a operação Finados, do dia 1º de novembro até ontem, com todo o efetivo administrativo na prevenção à pesca predatória durante o feriado prolongado. As estatísticas de apreensões e multas desta ação estão inclusas nos dados finais da operação.