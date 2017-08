Felpuda

O Brasil não pode mais manter custos tão elevados com cargos de alto escalão e estruturas ineficientes, enquanto a população pena com serviços públicos que não atendem as suas necessidades. É absurdo o País não ter recursos para áreas importantes e continuar bancando salários elevados e auxílios para o alto clero do funcionalismo público. O Brasil oficial não tem a mínima sintonia com o Brasil real e, infelizmente, classe política não está nem aí! Ester Figueiredo