ENQUETE PM faz pesquisa para saber opinião da população sobre farda Questionário ficará disponível até o dia 27 de novembro

Uma pesquisa da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul (PMMS) quer saber qual a opinião da população sobre o fardamento usado por militares estaduais no policiamento preventivo e ostensivo. A pesquisa foi divulgada hoje, por meio da comissão de estudo que visa à regulamentação do uniforme da instituição.

Conforme assessoria de imprensa da PM, o propósito da pesquisa é conhecer a avaliação da sociedade sul-mato-grossense e dos policiais militares sobre o uniforme, para ajudar a comissão na criação de quesitos a fim de propor possíveis mudanças ou adequações no impacto visual, ostensividade e conforto do traje profissional usado pelos agentes de segurança pública da PMMS.

A comissão responsável foi designada pelo Comandante-Geral da PMMS, por portaria publicada no Diário Oficial do Estado no dia 12 de setembro de 2017.

CONFORTO E BELEZA

Para responder o questionário no site, não é preciso se identificar. Há questões sobre profissão, nível de escolaridade e ainda se o entrevistado consegue identificar visualmente, com facilidade, o policial militar em atividade.

Também há uma questionamento sobre se o cidadão sabe ou não distinguir, de forma rápida, um policial militar de um guarda municipal e se, no caso da mudança do fardamento da PM, o critério elegância (beleza) é importante para a apresentação pessoal do policial militar.

Mas a principal dúvida da comissão parece ser quanto a cor da farda, há duas questões neste sentido. Uma sobre qual a sensação que a cor da farda transmite e a outra, se o entrevistado acredita que a PM deveria substituir o fardamento azul petróleo por uma cor de melhor visualização.

COMO PARTICIPAR

A consulta do público será realizada de hoje até o dia 27 de novembro, por meio do link (clique aqui) . Os policiais militares também poderão opinar, porém, neste outro portal (clique aqui).

Conforme assessoria de imprensa da PM, ainda não há data para divulgação do resultado da pesquisa.