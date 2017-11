Fronteira Polícia Militar apreende três

toneladas de maconha em consórcio Droga é pesada neste momento e pode superar estimativa dos policiais

O 14º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária Estadual apreendeu nesta manhã, na fronteira do Brasil com o Paraguai, carreta com aproximadamente três toneladas de maconha. A droga, que passa por processo de pesagem, era transportada em meio à carga de farelo de milho e seria entregue na cidade de Goiânia (GO).

De acordo com a polícia, o flagrante ocorreu na rodovia MS-164, no âmbito da Operação Gibraltar, entre o município de Ponta Porã e Vista Alegre, distrito de Maracaju. Durante fiscalização, os militares desconfiaram do comportamento do motorista e decidiram vistoriar a carga.

Ao checar o compartimento, os policiais encontraram centenas de fardos de maconha. Alguns deles estavam com marcações que apresentavam o peso, em média 2,5 quilos, e a inscrição "Polako", para quem supostamente o material pertencia. Tal indício aponta para o consórcio do tráfico, que é quando traficantes de determinada região se unem para compartilhar as despesas com logística, minimizando prejuízos em casos de apreensão.

O condutor, que ainda não teve a identidade revelada, relatou à PM que saiu de Goiânia e deixou o veículo vazio em um posto de combustíveis de Ponta Porã. De lá, desconhecidos levaram para Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e depois devolveram já carregado no mesmo posto. Pelo serviço, o homem receberia R$ 10 mil. Esta é uma das maiores apreensões do ano feita na região.