Perigo Pitbull descontrolado ataca família em festa e mata cadela Responsável pelo animal foi denunciado à Polícia Civil por omissão de cautela

Família residente no Jardim Santa Emília viveu momentos de tensão na noite de ontem, em Campo Grande, depois que um cão da raça pitbull descontrolado invadiu a casa durante uma festa, avançou contra pessoas e matou a cadela que vivia no local. As vítimas relataram que o responsável não tem cuidado com o animal que é bastante agressivo.

Um dos moradores explicou que o pitbull costumeiramente foge, por falta de cautela da vizinha, e corre na direção de transeuntes e outros animais da rua. Na noite de ontem, o cão voltou a escapar e invadiu a casa do morador, onde havia uma festa. A cadela tentou se defender, mas foi atacada de forma violenta e não resistiu aos ferimentos.

O morador relatou que o cão mordeu convidados e só foi embora depois que atiraram um prato na direção dele, assustando-o. Entretanto, ele acredita que o pitbull tenha ido embora porque a responsável ouviu a gritaria e foi até à rua para chamá-lo de volta. O caso foi registrado como omissão de cautela na condução ou guarda de animais.