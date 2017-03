PMA Pesca é aberta depois de apreensão

de 1,4 tonelada de peixes na Piracema Em relação ao ano passado, autuações aumentaram em 2017

Terminou na madrugada de hoje a Piracema em todos os rios de Mato Grosso do Sul. Durante o período de proibição e fiscalização intensificada, iniciado em novembro, foi aprendida mais de 1 tonelada de pescado, 64 pessoas foram presas e mais de R$ 125 mil em multas foram aplicadas no Estado.

Nessa operação, conforme a Polícia Militar Ambiental, o total de pessoas autuadas e pescado apreendido foi 30% maior do que o registrado na operação do ano passado. Em 2016, 49 pessoas foram autuadas.

Em fevereiro, o último mês da operação, foram apreendidos em quatro municípios cerca de 251 kg de pescado, nove pessoas foram presas e autuadas, dentre elas 7 foram multadas em um total de mais de R$ 11 mil reais.

A apreensão de objetos irregulares utilizados pelos pescadores também teve alta em relação a operação passada. O destaque ficou com as redes de pescas, apreensão teve aumento de 83% .

O alerta aos pescadores, feito pela PMA, é que é necessário cumprir as leis mesmo com a pesca aberta, já que infrações tem a mesma penalidade da pesca em período de Piracema. Ou seja pescar com métodos proibidos por lei ou a pescar a quantidade superior permitida é crime ambiental.

CONFIRA AS REGRAS

Petrechos proibidos para o pescador amador: Cercado, pari ou qualquer aparelho fixo;

Cota para captura - 10 quilos mais um exemplar de qualquer peso

Transporte – Efetuar a vistoria e lacre nos Postos da PMA

Petrechos proibidos para o pescador profissional: Cercado, pari ou qualquer aparelho fixo;

Permite-se ao pescador profissional - Tarrafa para captura de isca (altura máxima de 2 metros, malha entre 2 e 5 cm e linha de náilon com espessura máxima de 0,50 mm );

COTA– 400 kg por mês.

Rios onde é proibida a pesca de qualquer natureza (Menos a científica autorizada): Rio Salobra - Município de Miranda e Bodoquena (neste rio a navegação é permitida somente com motor de 4 tempos, de potência até 15 hp). - Córrego Azul - Município de Bodoquena. - Rio da Prata - Município de Bonito e Jardim. - Rio Nioaque - Município de Nioaque e Anastácio.

Rios e trechos de rios em que é permitida a pesca na modalidade pesque-solte.

Rio Negro - trecho situado na confluência do Rio Negro com o Córrego Lajeado, localizado próximo à cidade de Rio Negro até o brejo existente no limite oeste da Fazenda Fazendinha, no município de Aquidauana.

Rio Perdido - em toda sua extensão, compreendendo os municípios de Bonito, Jardim, Caracol e Porto Murtinho.

Rio Abobral - em toda sua extensão.