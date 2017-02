São Paulo Pintor é preso no interior de SP com 782 quilos de maconha em carro furtado em MS Suspeito tentou fugir e provocou acidente na Rodovia Washington Luís

Pintor, de 30 anos, foi preso pela Polícia Militar ao ser surpreendido com 782 quilos de maconha em carro furtado em Mato Grosso do Sul. Flagrante aconteceu na tarde de segunda-feira (20), na Rodovia Washington Luís, na cidade de Mirassol, interior de São Paulo.

Equipe da PM fazia fiscalização na rodovia quando notou que veículo Trailblazer estava muito pesado e então abordou o condutor, que não respeitou ordem de parada. Na fuga, pintor colidu na traseira de veículo Gol e o jogou para fora da pista.

Motorista do carro de passeio foi socorrido e encaminhado para o Hospital Base de São José do Rio Preto, enquanto o pintor foi detido por policiais. Em vistoria no veículo, militares encontraram 655 tabletes e mais 18 pedaços fracionados de maconha.

Pintor também apresentou aos policiais documentos de seu irmão, mas eles logo descobriram que os documentos não eram do suspeito e que ele estava foragido da Justiça do Paraná.

Foi descoberto ainda que o Trailblazer havia sido furtado em Mato Grosso do Sul. Os crimes de tráfico de drogas, receptação, falsa identidade e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor foram registrados na Delegacia de Mirassol.