Em investigação Piloto recebe pedido de socorro e tem aeronave roubada em fazenda Ele decolou de Coxim para Mato Grosso para atender falso chamado

28 OUT 2017

Piloto de avião, Luiz Santana Sigarine, 53 anos, morador de Coxim, teve a aeronave Cessna Aircraft roubada em uma fazenda no município de Santo Antônio de Leverger, no Mato Grosso. Caso aconteceu nessa quinta-feira (26) e foi divulgado hoje.

De acordo com informações do Coxim Agora, aeronave decolou de Coxim para a fazenda após o piloto receber um chamado de socorro na propriedade, que fica a 30 quilômetros de Cuiabá. Informação repassada a ele era de que a ponte de acesso ao local estava quebrada.

Na fazenda, Sigarine foi abordado por bandidos encapuzados e armados, que renderam a vítima, roubaram a aeronave e o deixaram em uma estrada.

Avião pertencia a um empresário de Coxim. Filho do proprietário informou que o voo não foi autorizado pelo pai, mas que o piloto tinha as chaves da aeronave e do hangar. Ele trabalha há oito anos na aviação.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Mato Grosso.