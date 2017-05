Flagrante PF intercepta no Paraná dez toneladas de maconha carregadas em Campo Grande Droga foi descoberta por cão farejador da equipe Canil (K-9)

Operação da Polícia Federal no Paraná resultou na apreensão de 10,3 toneladas de maconha que saíram de Campo Grande escondidas sob carga de milho, em uma carreta com placas de Astorga (PR). O flagrante aconteceu no final da tarde de ontem, na região de Guaíra (PR), divisa com o município sul-mato-grossense de Mundo Novo. O motorista, cuja identidade não foi revelada, foi autuado em flagrante. Ele disse aos agentes que tinha a intenção de entregar o carregamento em Maringá (PR).

Segundo o site Portal Guaíra, os policiais faziam fiscalização de rotina quando abordaram a carreta. O veículo, aparentemente, não apresentava irregularidades, até que o cão farejador da equipe Canil (K-9) demonstrou interesse no compartimento traseiro. Ao fazer vistoria minuciosa, os policiais encontraram as centenas de tabletes que, depois de pesados, contabilizaram 10,3 toneladas.

Mais maconha

No mesmo dia, um caminhão que saiu de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, carregado com duas toneladas de maconha sob carga de milho, foi apreendido em posto de combustíveis na cidade de Campo Mourão (PR). Assim como no caso das dez toneladas, a droga seria entregue em Maringá. A suspeita da PF é de que as apreensões estejam ligadas ao crime organizado que atua naquela região.