PF faz operação contra esquema de desvio de medicamentos em Naviraí Agentes buscam outras provas sobre a atuação da organização criminosa

Operação deflagrada hoje pela Polícia Federal, Controladoria Geral da União e Ministério Público Federal investiga esquema de desvio de medicamentos na Gerência de Saúde da Prefeitura Municipal de Naviraí. Mandado de busca e apreensão foi cumprido em farmácia de Caarapó e na residência do ex-prefeito do município, Léo Matos.

Outros mandados foram cumpridos em farmácia e residência de um dos integrantes da organização criminosa, também em Naviraí.

A investigação teve início com fiscalizações realizadas pela CGU depois de suspeitas levantadas pela PF sobre irregularidades na Secretaria de Saúde de Naviraí.

Na ocasião, conseguiram comprovar que a organização criminosa registrava a perda de medicamentos, comprados com verbas repassadas pelo Governo Federal, no sistema com a intenção de esconder o esquema de desvio. O prejuízo é de aproximadamente R$ 520 mil.

As investigações apontaram ainda que os envolvidos dificultavam o acesso aos documentos para a realização das fiscalizações e davam prioridade para algumas pessoas em relação a determinados medicamentos. Outra fraude constatada foi o direcionamento de licitações.

O esquema aconteceu durante a gestão que comandou o Município entre 2013 e 2016.

Colaborou Natalia Yahn