Tráfico de Drogas PF apreende 1,5 tonelada de maconha em caminhonete e motorista é preso Traficante que transportava a droga conseguiu fugir

A Polícia Federal (PF) apreendeu caminhonete que transportava 1.580 quilos de maconha, ontem (9), na estrada vicinal conhecida como “Estrada da Balsinha”, em Naviraí. Condutor do veículo, de 23 anos, foi preso em flagrante.

Segundo o TaNaMídia Naviraí, policiais receberam a denúncia de que veículo estava carregado com droga e passaria pela estrada vicinal. Agentes da PF abordaram condutor de veículo S10 e, em seguida, caminhonete Toyota SW4. Condutor da Toyota desceu e fugiu a pé.

Ao revistar o veículo Toyota, foram encontrados vários tabletes do entorpecente nos bancos traseiros e porta-malas. Já condutor do veículo S10 estava com rádio transmissor.

Na ocasião, ele informou que foi contratado para realizar o serviço de batedor, e em troca, receberia R$ 2 mil.

Motorista foi preso, veículos e droga apreendidos e encaminhados até a Delegacia de Polícia Federal de Naviraí.