Superintendência Polícia Federal amplia horário de atendimento a estrangeiros na Capital Setor funcionará das 10h às 16h

A partir de setembro, o setor de estrangeiros da Superintendência da Polícia Federal, passará a atender estrangeiros em horário ampliado, das 10h às 16h. A Sede da PF, fica na Rua Fernando Luiz Fernandes, na Vila Sobrinho, em Campo Grande.

De acordo com a Polícia Federal o novo horário proporcionará um aumento considerável no número de atendimentos, que será realizado com agendamento prévio e retirada de senha.

O atendimento por senha é voltado ao estrangeiro que necessita de informações, especialmente sobre a relação de documentos para regularizar situação migratória, como prorrogação de prazo de turista, comunicação de mudança de endereço e outros serviços.



Já o atendimento por agendamento prévio é destinado à formalização de processos de residência, permanência, naturalização, refúgio, registros e outros.