RECEITA Pesquisadoras de universidade criam sorvete nutritivo de Maracujá do Cerrado Receita é simples e pensada na paixão dos consimidores pelo doce

Em dias quentes, nada melhor que um sorvete, ainda mais se ele for nutritivo e fizer bem para a saúde. Pensando nisso, pesquisadoras do curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), de Naviraí, desenvolveram um sorvete de Maracujá do Cerrado.

Enriquecido com a farinha da casca, o maracujá foi usado pelas acadêmicas, Layane Góis de Almeida e Mariana de Melo Alves, contando com o auxílio das professoras, Elisângela Serenato Madalozzo e Silvia Benedetti.

Além de ser calmante natural, a fruta tem propriedades capazes de combater o colesterol ruim (LDL), controlar o diabetes e tremores como os que ocorrem em pacientes que sofrem do mal de Parkinson.

Com tantos benefícios, uma alternativa ao aproveitamento total do fruto é o uso de seus resíduos (especialmente cascas) como matéria-prima para a produção de alimentos, fáceis de serem incluídos na alimentação humana.

Pensando em como o sorvete é uma sobremesa muito consumida no Brasil, seria um ótimo veículo para incorporar ingredientes funcionais e nutritivos para agradar os consumidores. Confira a receita do saboroso sorvete de Maracujá do Cerrado:

1º – Misturar por três minutos: leite, liga neutra e açúcar;

2º – Congelar;

3º – Adicionar emulsificante, leite condensado, creme de leite, aromatizante e geleia de Maracujá do Cerrado

4º – Misturar por 12 minutos

5º – Adicionar a farinha da casca (0%, 2,5% e 5,0%) e misturar

6º – Congelar.