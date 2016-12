CRIME AMBIENTAL Homem flagrado pescando durante Piracema é multado em R$ 2 mil Além da tarrafa o pescador estava com uma motosserra ilegal

Homem de 56 anos foi surpreendido pela Polícia Militar Ambiental (PMA) após estar pescando na Piracema - período de defeso em que a pesca é proibida em Mato Grosso do Sul - na tarde de ontem (2), no córrego Varadouro, afluente ao rio Aquidauana, no município de Terenos.

Segundo a PMA o pescador iria iniciar a pesca e estava utilizando uma tarrafa, porém não conseguiu capturar nenhum peixe. No veículo foi encontrada uma motosserra sem licença de uso.

As ferramentas de pesca foram apreendidas pela polícia e o pescador foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Terenos e multado em R$ 2 mil.