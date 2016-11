Distrito Personagem de “lenda mortal”,

cobra-cigarra aparece em pia de casa O bicho é temido por muita gente que acredita na lenda

Surpreso ao encontrar uma cobra-cigarra na pia de casa, o leitor do Portal Correio do Estado, Fernando Aguilera, não pensou duas vezes em registrar fotos do inseto. O bicho é o responsável por uma lenda antiga, mas que ainda põe medo em muita gente.

Conta a lenda que a cobra-cigarra pode pregar no coração, ferroar e jogar um veneno, que leva a morte em 24 horas. E ainda tem mais, a cura está em manter relações sexuais antes do tempo limite da morte, ou seja, em menos de um dia depois de ter sido infectado.

O animal foi encontrado por morador do distrito de Anhanduí ontem e ele mesmo fez questão de capturar o bicho e soltá-lo de volta à natureza.

COBRA-CIGARRA

A cobra-cigarra é um inseto homóptero da família das cigarras, encontrada geralmente em florestas tropicais e às vezes chega à cidade atraída pela luminosidade, característica dos insetos.

Ela é encontrada em toda a América do Sul, mas a destruição de florestas como a Mata Atlântica e a Caatinga resultou em encontrá-la mais fácil no interior das florestas tropicais, mas também é encontrada em regiões da Ásia, como no Japão e algumas são consideradas pragas em plantações de arroz.