APÓS TENTATIVA DE FUGA Pente-fino em Máxima apreendeu carregadores, celulares e drogas Operação também aconteceu em presídios de Ponta Porã

Celulares, drogas e outros materiais foram detidos em pente fino realizado na manhã de hoje, na Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande. A ação de agentes penitenciários com apoio de militares do Batalhão de Choque acontece dois dias depois da tentativa de fuga de dois detentos. Um deles confessou que articulou o plano porque se sentia inseguro e estava com medo de ser assassinado dentro do estabelecimento penal.

Vistorias duraram cerca de quatro horas e foram realizadas em celas do pavilhão II, ala A. Durante operação foram apreendidos 33 celulares, 13 carregadores, um tablet, 1,1 quilo de maconha e 200 gramas de cocaína. Em pente-fino realizado na sexta-feira (9), foram apreendidos 17 celulares, 13 carregadores e dois fones de ouvido, além de 400 gramas de maconha e 200 gramas de cocaína.

Na ocasião, a operação foi realizada no pavilhão I, galeria B, e contou com a participação de 22 agentes penitenciários e 60 policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar, que atuaram na contenção dos presos.

De acordo com o diretor-presidente da Agepen, Ailton Stropa Garcia, como a Máxima tem um grande volume de presos, é necessário que em cada ação pontos diferentes dos prédios sejam vistoriados. “É um trabalho constante e incansável, que se soma a outras ações, como revistas em visitantes, monitoramento rotineiro dos arredores dos presídios e vistorias menores em celas”, finalizou.

PONTA PORÃ

Ontem, a Agepen realizou operação pente-fino no Estabelecimento Penal “Ricardo Brandão” de Ponta Porã onde foram apreendidos 14 aparelhos celulares, 11 carregadores, 11 fones de ouvido e um chip, além 87 papelotes maconha, pesando no total 140 gramas. Vistoria aconteceu em todas as celas das galerias, A I, A II, B I e B II.

Em pente-fino realizado ontem, no Estabelecimento Penal Feminino de Ponta Porã, foram apreendidos 23 celulares. A operação aconteceu nos pavilhões I e II do presídio.