BALANÇO Pelo menos sete pessoas foram presas dirigindo embriagadas no fim de semana Mesmo em mês de campanha de conscientização ao comportamento no trânsito, pessoas insistem em dirigir embriagadas

Durante o mês de conscientização ao comportamento no trânsito, as pessoas continuam apostando na combinação bebida e direção. Pelo menos sete foram flagradas dirigindo embriagadas neste fim de semana pelas ruas de Campo Grande. Na madrugada de domingo, os motoristas de dois carros que bateram de frente um com o outro, estavam ambos bêbados. Ainda uma jovem de 24 anos chegou a ser atropelada por um motorista embriagado e outro chegou até mesmo a zombar dos policiais enquanto dirigia bêbado.

O caso dos dois motoristas que bateram de frente aconteceu no bairro Aero Rancho por volta das 03h na rua Rachel de Queiroz. De acordo com o boletim de ocorrência, Geraldo Firmino Fraga, de 64 anos e José Silvan Tabosa Mendonça, de 53, estavam ambos embriagados e José sequer tinha CHN e estava com os documentos do carro vencidos. Os envolvidos tiveram apenas ferimentos leves e foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) do bairro Piratininga.

Ainda outro acidente envolveu a batida entre carro e moto no Centro da cidade, também na madrugada de domingo. O motorista do carro, Erick Endson Alves Coronel, de 26 anos, era quem estava embriagado e foi levado para a Depac do Centro. Na madrugada do sábado, José de Oliveira Rodrigues, de 52 anos, também dirigia bêbado pela avenida Mato Grosso, no bairro Santa Fé, quando perdeu o controle do carro e bateu em dois veículos que estavam estacionados. Rodrigues ainda tentou continuar dirigindo, mas acabou sendo atingindo por um veículo Citroen, que trafegava pela avenida. O caso também foi registrado na Depac do Centro e Rodrigues perdeu o carro que foi encaminhado ao Departamento Nacional de Trânsito (Detran-MS).

Outro motorista embriagado, Roberson Garcia da Silva, de 28 anos, atropelou uma motociclista, de 24 anos, também na madrugada de sábado, na avenida Senador Filinto Mueller, no bairro Vila Piratininga. A vítima foi socorrida e encaminhada à Santa Casa com fratura em uma das pernas. Roberson também estava sem CNH e estava em visível estado de embriaguez, com dificuldade de se equilibrar, olhos avermelhados e hálito etílico, conforme o boletim de ocorrência.

Rogério Edail Soares Silva, de 28 anos, também foi preso e encaminhado à delegacia na madrugada de sábado por dirigir bêbado e em zigue-zague na avenida Costa e Silva, na região do bairro Vila Progresso. Ainda Enio Coelho Villalva, de 30 anos, também foi preso por dirigir descontroladamente e em visível estado de embriaguez no bairro Monte Castelo, 9h de sábado.

Conforme o boletim de ocorrência, um comerciante acionou a polícia porque o motorista tinha urinado em seu estabelecimento. Ao ser abordado pela polícia, Villalva ainda desacatou os policiais e se recusou a fazer o teste do bafômetro e até mesmo entrou em briga física com os agentes. Ele foi levado à Depac Centro. E Michel Sanches Viana, de 25 anos, pegou a motocicleta de um amigo emprestado e ao beber embriagado, se envolveu em acidente de trânsito com outra motocicleta.

MAIO AMARELO

Intensificar a fiscalização no trânsito de Campo Grande será a principal medida para reduzir a quantidade de acidentes, especialmente com vítimas, durante o mês de campanha de conscientização “Maio Amarelo’. Com capacidade para realizar em média quatro blitz por semana, o Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPTran) quer atuar com estratégia diferente, onde em cada ação haverá a presença de um delegado da Polícia Civil para autuação dos infratores.

Na primeira semana do mês de conscientização ao comportamento no trânsito, duas pessoas já morreram em acidentes nas ruas de Campo Grande, uma delas por causa de embriaguez no volante. A campanha “Maio Amarelo” tem como objetivo conscientizar que são escolhas pessoais que resultam em acidentes.