R$ 194 mil Pela 1ª vez, MS terá airbag para motossocorristas dos Bombeiros Depois de testes, Governo contratou empresa paulista

Cerca de 1 ano depois de testes, o Governo do Estado comprou jaquetas e calças especiais que serão usadas por motossocorristas do Corpo de Bombeiros. Os equipamentos popularmente conhecidos como airbags para motos custarão R$ 194,9 mil aos cofres públicos.

Conforme os Bombeiros, no início do ano passado empresas especializadas em Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para motociclistas disponibilizaram para a corporação alguns itens que poderiam ser testados para futura compra.

Na época, houve testes durante treinamento dos motossocorristas e os itens que mais corresponderam à necessidade dos militares foram as jaquetas e as calças que inflam ao sofrerem algum tipo de impacto.

A partir daí, o Governo do Estado abriu licitação para a compra dos itens e o desfecho veio hoje. A empresa Elto Industrial Confecção Ltda, com nome fantasia Inflajack, localizada em São Paulo, foi a selecionada e receberá R$ 194,9 mil para fornecer as jaquetas e calças.

A quantidade de itens não foi divulgada no extrato do contrato e a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros também não soube detalhar quantos serão adquiridos. A empresa tem prazo de 60 dias para enviar os equipamentos para Mato Grosso do Sul.