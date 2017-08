referência no país Pedrossian: a mente genial

sempre à frente de seu tempo Ex-governador e engenheiro idealizou obras em MS e MT

Pedro Pedrossian, ex-governador de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que faleceu ontem aos 89 anos, em sua casa, em Campo Grande, será lembrado por ter visto o que muitos outros não viram.

A mente genial deste engenheiro idealizou muitos dos logradouros que moradores de Campo Grande, Cuiabá e Dourados percorrem.

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande, Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá (MT), campus universitários em Corumbá e em Dourados (este, transformado posteriormente em Universidade Federal da Grande Dourados), além de grandes estádios, como o Morenão, em Campo Grande (que leva seu nome) e o antigo “Verdão”, de Cuiabá (que deu lugar à Arena Pantanal, no início desta década).

Ele também abriu as portas de Campo Grande, e de cidades do interior, para novos horizontes. É das administrações de Pedro Pedrossian, por exemplo, projetos de grandes avenidas da Capital, como a Gury Marques, Cônsul Assaff Trad, Gunter Hans e Ministro João Arinos.

No urbanismo, participou diretamente da criação do Parque das Nações Indígenas, um dos maiores cartões postais de Campo Grande, e do Parque dos Poderes.

Dois dois maiores bairros de Campo Grande, Moreninhas e os conjuntos Aero Rancho, têm placas de inauguração descerradas por ele. Um outro bairro, leva o nome de sua esposa, Maria Aparecida Pedrossian, projeto de habitação na saída de Três Lagoas.

O jornalista e ex-senador Antônio João Hugo Rodrigues lembra do ex-governador como um gênio.

“O País perdeu um gênio. Foi o governador mais genial que esse estado já teve. Pedrossian foi um visionário. Via o que, geralmente, os outros não enxergavam. Assim, ele visualizou e criou o Parque dos Poderes no local onde antes só existiam algumas chácaras, falando que ali seria feito o “maior parque urbano do mundo”. Fez muito na educação, na saúde, na infraestrutura”, recorda.

*Leia reportagem, de Eduardo Miranda e Natalia Yahn, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.

