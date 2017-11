Durante o trabalho Pedreiro morre após desequilibrar

e cair de escada de 10 metros de altura Segundo testemunhas, vítima não usava equipamentos de segurança

Irapuã Mendonça da Silva, 54 anos, morreu na noite de ontem (21) após se desequilibrar e cair de escada de 10 metros de altura, que utilizava para fazer manutenção em janela de prédio.

De acordo com o JP News, Irapuã sofreu fraturas no crânio, nos braços e havia suspeita de ter fraturado a coluna. De acordo com testemunhas, o pedreiro não usava equipamentos de segurança e se desequilibrou da escada, posicionada em frente a janela que estava sendo consertada.

Vítima chegou a ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel a Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos múltiplos e morreu no hospital.