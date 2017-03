AFOGADO Pedreiro é resgatado morto

três dias após sumir em rio Filho e neto da vítima também caíram na água, mas sobreviveram

O pedreiro Celso de Lima, de 60 anos, foi resgatado morto do rio Coxim, no distrito do Areado, em São Gabriel do Oeste, no fim da tarde de ontem (2). Na segunda-feira (27), Celso estava em tablado que rachou com a força da correnteza e desde então ele estava sumido na água.

De acordo com o site Idest, equipe do Corpo de Bombeiros de Campo Grande encontrou o corpo cerca de 12 quilômetros do local do desaparecimento. Velório e sepultamento ocorrerão hoje em São Gabriel do Oeste.

No momento do incidente, o filho de Celso e neto, de 10 anos, também caíram no rio, mas salvaram-se.