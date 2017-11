Estragos Chuvas Pedra despenca em Ladário e coloca 10 moradias em risco Segundo coordenador da Defesa Civil no município trabalho de contenção deve resolver o problema

Chuvas acumuladas na cidade de Ladário provocaram o deslocamento de pedra do Porto e colocaram em risco dez moradias do local. O incidente ocorreu no sábado, mas segundo a Defesa Civil estadual, não será necessário decretar emergência.

"Pelo que vimos aqui, não é o caso de decretar emergência, mas vamos fazer um trabalho de contenção", disse o coordenador da Defesa Civil da cidade, Luiz Afonso Perez Mazó.

Ele explicou que apenas uma pedra, que não fazia parte da rocha maior que sustenta as moradias, rolou. "Engenheiros, arquitetos e os próprios bombeiros descartaram maior risco", comentou.

Mazó disse ainda que a chuva dos últimos dias se acumulou no fundo da rocha que se deslocou, através de uma fissura existente entre a pedra maior e a que rolou.

"O trabalho de contenção ainda vai ser definido, mas pode ser que a rocha seja perfurada para colocação de cimento, mas só vamos definir mesmo amanhã", sustentou.

Para evitar novos problemas, vala foi aberta na rua para desviar a água que chega até as rochas.

O local onde ocorreu o incidente é perto da Estação de Tratamento de Água do município e em frente à rua Fernandes Vieira.