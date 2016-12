Reajuste Pedágio para passar por ponte sobre o Rio Paraguai ficará mais caro em janeiro Reajuste passa a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2017

Valores de pedágios cobrados para passar pela ponte sobre o Rio Paraguai, na BR-262, no trecho entre os municípios de Miranda e Corumbá, ficarão mais caro a partir do dia 1º de janeiro de 2017.Resolução com o reajuste foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial de Mato Grosso do Sul.

Conforme tabela, tava para veículos de passeio será reajustada para R$ 9,60, valor 4,34% acima do atual, de R$ 9,20. Para motocicletas, valor passa de R$ 5,50 para R$ 5,80.

Assinada pelo secretário Estadual de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, consta na publicação que pedágio será cobrado de condutores ou proprietários de quaisquer veículos automotores que utilizaram a ponta para atravessar o rio.

São isentos da cobrança os motoristas de veículos de propriedade União, dos governos estaduais, prefeituras e das autarquias e fundações, assim como automóveis pertencentes a Estados estrangeiros e representações diplomáticas.

Tabela foi publicada no Diário Oficial do Estado

