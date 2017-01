FLAGRANTE Pecuarista destrói área do Pantanal

e responde por crime ambiental Dono de fazenda também foi multado em R$ 10 mil, segundo a polícia

Pecuarista, de 41 anos, foi multado e deve responder por crime ambiental por ter destruído área de vegetação do Pantanal, na região de Corumbá. Policiais militares ambientais fizeram o flagrante ontem.

De acordo com nota, equipe atuava em fiscalização quando constatou atividade potencialmente poluidora de construir um “dique” sem autorização ambiental do setor competente.

O infrator construiu aterro de argila e areia para barragem com 6,1 quilômetros de extensão, por 1,6 metros de altura e 2,5 metros de largura, degradando a vegetação.

A propriedade rural fica na região do Nabileque, cerca de 135 quilômetros distantes de Corumbá. O pecuarista dono do local é residente em Presidente Prudente (SP) e foi autuado administrativamente e recebeu multa no valor de R$ 10 mil. Pelo crime ambiental, se condenado, poderá pegar pena de três meses a um ano de detenção.