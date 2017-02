MS-156 Paulista é preso transportando maconha dentro de veículo Droga seria revendida no interior de São Paulo

Jovem de 22 anos foi preso com 53 kg de maconha, na manhã de hoje, durante fiscalização na rodovia MS-156 em Amambaí. Droga seria levada para o interior de São Paulo.

De acordo com informações da Policia Militar Rodoviária ao realizar fiscalização de rotina, foi abordado o veículo VW Gol prata com placas de Monte Aprazível (SP) conduzido por um paulista de 22 anos.

O condutor apresentou respostas contraditórias as perguntas feitas pelos policiais e o veículo foi revistado sendo encontrado mais de 53 kg de maconha escondidos no interior do carro.

O motorista informou ter comprado a droga em Coronel Sapucaia e revenderia em sua cidade natal no interior de São Paulo. Ele foi preso e encaminhado a Delegacia de Policia de Amambaí.