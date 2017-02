Coxim Acidente envolvendo prefeito

de cidade mata pastor na BR-163 Rubens Moreira, de 55 anos, morreu na hora

O pastor Rubens Moreira, de 55 anos, morreu na manhã de hoje em acidente na BR-163. em São Gabriel do Oeste. A vítima que estava em uma motocicleta colidiu em caminhonete onde viajava o prefeito de Coxim, Aluízio São José (PSB). O pastor morreu no local, o prefeito e o outros dois ocupantes da caminhonete não sofreram ferimentos.

Segundo o site Edição MS, o acidente aconteceu em trecho da rodovia que é duplicado. O pastor estava em uma motocicleta XTZ com placas de Rio Verde e seguia na pista da direita quando a caminhonete Hilux, onde estava o prefeito, tentou ultrapassagem pela pista da esquerda.

À reportagem, o prefeito afirmou que o motociclista tentou fazer um retorno invadindo a pista da esquerda. Ele ainda disse que o motorista tentou evitar a colisão jogando o veículo para o canteiro, mas a moto atingiu a roda da caminhonete.

Rubens Moreira era pastor há 12 anos na Igreja Jerusalém Avivamento e estava a caminho de uma fazenda, onde levaria a Santa Ceia para um membro.

O prefeito de Coxim seguia para Campo Grande, onde participaria de uma agenda com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB). A perícia esteve no local para apurar as causas do acidente.