Campo Grande Pastor é denunciado por estupro e jovem tenta suicídio no jogo da Baleia Azul Caso acontece desde o ano passado

Pastor de igreja evangélica é suspeito de assediar e estuprar jovem de 20 anos desde dezembro do ano passado, após a vítima começar a frequentar os cultos, em Campo Grande. Irmã da jovem denunciou o caso à polícia devido ela tentar suicídio.

Segundo informações do boletim de ocorrência, irmã da vítima, de 23 anos, informou que a jovem tentou se matar várias vezes e estava participando do jogo da Baleia Azul – jogo onde jovens de várias idades participam de desafios e, no final, cometem suicídio. De acordo com a testemunha, a jovem mudou o comportamento desde o ano passado, quando começou a frequentar os cultos de uma igreja.

Conforme relatos da vítima, desde dezembro do ano passado começou a ter amizade com pastor da igreja onde frequentava, porém, ele começou a ter comportamento estranho e insistiu que eles estivessem relacionamento íntimo, mas a jovem negou. Segundo a vítima, uma certa noite pegou carona com o pastor após o culto e, dentro do veículo, homem passou a mão várias vezes pelo corpo dela.

Ainda de acordo com boletim de ocorrência, o suspeito passou a perseguir a vítima e chegou a ameaça-lá. Conforme a jovem, existem fotos e mensagens comprovando que o autor a assediou e que até o mês passado o suspeito rondava a casa dela.

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no Bairro Piratininga e será investigado. O pastor ainda não foi localizado.