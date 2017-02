Trânsito Pastor de Campo Grande morre depois

de capotar caminhonete no Paraná Família voltava para Capital quando se acidentou

Pastor que morava em Campo Grande morreu ontem à noite depois que a caminhonete que ele conduzia capotou em rodovia que liga cidades do interior do Paraná. No carro estavam esposa e três filhas do pastor.

Conforme apurou site do Paraná, Icaraíma 24 horas, Eneias Almeida conduzia uma Toyota Hilux e perdeu o controle em uma curva que tem cerca de 3 quilômetros de extensão. A rodovia liga as cidades de Icaraíma e Porto Camargo.

O pastor que viveu na cidade de Caarapó antes de se mudar para Campo Grande, onde liderava igreja Missionária Central atualmente, morreu na hora. A esposa e filhos foram socorridos para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e passam bem.