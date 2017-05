Campo Grande Passageira ferida em acidente de moto permanece internada no CTI Vítima deu entrada na Santa Casa no último domingo em estado grave

Jovem de 21 anos que ficou ferida em acidente de moto no último domingo (7), na Rua João Hernandes, no Bairro Parati, continua internada na Santa Casa em Campo Grande. Jovem estava de garupa na moto da amiga, que morreu no local.

Segundo informações da Santa Casa, a jovem permanece internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI), em estado grave e realizará alguns procedimentos médicos.

O CASO

Consta em boletim de ocorrência que uma das jovens pilotava a motocicleta Honda, que seguia pela Rua João Hernandes quando, possivelmente, teria colidido em meio-fio. De acordo com a polícia, não foi constatado outro veículo que pudesse ter colidido na motocicleta.

A jovem morreu no local e a amiga foi encaminhada até a Santa Casa para atendimento médico.

No local foram encontrados pertences das vítimas, como sapatos e um celular que foram entregues aos familiares. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no Bairro Piratininga.