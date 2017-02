MS-436 Parte de rodovia ameaça desmoronar

e prefeitura pede ajuda ao Estado Rodovia fica localizada entre Figueirão e Alcinópolis

Sob risco de desmoronamento em parte da MS-436, a prefeitura de Figueirão encaminhou ofício de urgência à Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) para realização de obras no KM 134 da rodovia, que liga o município até Alcinópolis. Para evitar tragédias, a prefeitura chegou a realizar reparos.

Conforme o prefeito Rogério Rosalin (PSDB), a pista está muito danificada e com várias infiltrações, além de apresentar grande perigo para quem trafega pela região. Em nota, a assessoria destaca que a via está próxima do Rio Piraputanga, que em época de chuvas, pode potencializar os riscos na rodovia.

A prefeitura busca por melhorias nas pistas que dão acesso à Figueirão, pois com base nessa reestruturação na via, a gestão poderá dar seguimento nos projetos futuros, como escoamento da produção rural e reforma no caminho para ônibus escolares.