em MS e ninguém sabe o motivo A vítima morreu um dia depois de ser internada no hospital

Luiz Paulino dos Santos de 56 anos morreu na noite de ontem (16) vítima de espancamento no município de Naviraí.

Segundo boletim de ocorrência a vítima foi encontrada caída no chão na quinta-feira (15) por populares e foi levada ao hospital de Dourados.

De acordo com o gerente do hospital nenhum parente ou amigo foi procurar por Luiz e que ninguém sabe o motivo do espancamento. A única informação é que a vítima veio do estado do Paraná para trabalhar em Naviraí.

Luiz morreu com trauma encefálico e contusão pulmonar. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados e será apurado.