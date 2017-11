Violência Paraguaio é executado com sete tiros na cabeça e nas costas na fronteira Vítima foi encontrada morta sobre a moto em uma estrada vicinal

Paraguaio identificado como Nelson Espíndola, de 35 anos, foi executado em estrada vicinal na zona rural de Paranhos, na fronteira com o Paraguai. O corpo da vítima foi encontrado por volta das 20h50 de ontem, caído sobre uma motocicleta Honda XRE 300 e com pelo menos sete ferimentos de tiro. No local havia cápsulas de pistola calibre nove milímetros, arma muito comum em casos de acerto de contas do crime organizado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por testemunhas que avistaram o homem caído às margens da via, que é prolongamento da Avenida Industrial. No local, os militares perceberam que Nelson estava morto e, por este motivo, informaram a Polícia Civil e a perícia técnica. Os investigadores constataram que o homem havia sido assassinado com tiros nas costas e cabeça.

Como ele estava sem documentação, o corpo foi recolhido e encaminhado para análise. Entretanto, enquanto a funerária realizava os procedimentos, surgiu a hipótese de que a vítima poderia ser Nelson. As autoridades foram até à casa dele e conversaram com a esposa. Ela então se deslocou à delegacia e fez a confirmação de que era o marido. A mulher não soube dizer o que poderia ter motivado o crime.