Contrabando Paraguaio atravessou MS para entregar 2.200 abortivos no RJ Autor foi preso em flagrante pela Polícia Militar no estado de São Paulo

A Polícia Militar Rodoviária de São Paulo apreendeu na noite de ontem, na rodovia Raposo Tavares (SP-270), 2.200 comprimidos contrabandeados do abortivo Cytotec, transportados por um paraguaio de 43 anos, em um ônibus interestadual. O autor entrou no Brasil pela fronteira com o Paraguai, via território sul-mato-grossense, e entregaria a carga no Rio de Janeiro.

De acordo com a PM, o flagrante aconteceu por volta das 23 horas, na região do município de Presidente Epitácio, próximo da divisa com Mato Grosso do Sul. Durante abordagem, o paraguaio, natural de Pedro Juan Caballero, não conseguiu explicar com clareza a razão da viagem e entrou em contradição várias vezes, levantando suspeita por parte dos PMs.

Durante vistoria no bagageiro do ônibus, os policiais encontraram 2.200 comprimidos de Cytotec, escondidos dentro de um pote de batata frita e de um pacote de erva para tereré. Diante do flagrante, o autor confessou ter sido contratado por R$ 1.500 para entregar o material no Rio de Janeiro. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal da região.