tráfico Paraguai destrói 548 toneladas

de maconha em cinco meses Apesar dos esforços, droga continua chegando aos montes ao Estado

A produção de maconha está crescendo exponencialmente no Paraguai, a considerar o volume já destruído naquele país em operações da Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) em regiões de fronteira com o Brasil.

No ano passado, as forças de segurança queimaram o equivalente a 276,3 toneladas da droga, enquanto neste ano, em menos de cinco meses, já foram incineradas 548,7 toneladas.

A polícia do país vizinho destaca que, em tese, são volumes que deixaram de ser enviados ao Brasil, principal comprador do produto.

Somente na manhã de ontem, com incursões terrestre e fluvial dos agentes da Senad, foi desmantelada uma importante rede de produção de maconha instalada na localidade de Itakyry, Alto Paraná.

Foram encontradas 18,3 toneladas da droga e destruídos 19 acampamentos com toda a infraestrutura para o processamento da mercadoria.

De acordo com a Senad, parte dos esforços de repressão está se concentrando no Departamento de Amambay, vizinho a Mato Grosso do Sul.

*Leia reportagem, de Renan Nucci e Thiago Gomes, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.