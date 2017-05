50 acampamentos Paraguai destrói 512 toneladas de maconha em operação na fronteira com o MS Estimativa é de que o prejuízo causado ao crime organizado seja de 76 milhões de dólares

As forças de segurança do Paraguai destruíram 512 toneladas de maconha durante a segunda fase da Operação Soberania, realizada em conjunto entre a Secretaria Nacional Antidrogas (Senad), Forças Armadas e Ministério Público no Deparamento (Estado) de Amambay, que faz fronteira seca com pelo menos quatro cidades de Mato Grosso do Sul, tais como Ponta Porã, Coronel Sapucaia, Aral Moreira e Bela Vista.

Ao longo de nove dias de trabalho, foram desmontados 50 acampamentos e desmatados 86 hectares de plantações. A estimativa é de que o prejuízo causado ao crime organizado esteja na casa dos 76 milhões de dólares.

De acordo com a Senad, as ações tiveram início em 26 de abril e foram encerradas ontem, contando com apoio de policiamento aéreo para reconhecimento de áreas de produção de maconha na região de matas de Pacola.

Ainda conforme a corporação, além dos riscos levados à segurança e à saúde pública, bem como ao sistema financeiro do país, as grande plantações do narcotráfico também impactam na preservação do meio ambiente.

Bosques e zonas de mata nativa usados como habitat para animais silvestres foram derrubados para dar lugar ao cultivo da droga.

Mais destruição

Em outra operação, a Senad destruiu no Departamento de San Pedro, vizinho de Amambay, mais de 23 toneladas de maconha. O trabalho teve como foco a aldeia indígena Tapy Kué, na zona rural de Isla Alta, distrito de Gral. Resquín. Lá Havai centro de cultivo e processamento contendo, além das plantas, 4,5 toneladas de folhas picadas e mais 800 quilos prontos para embalagem. Foi desmontado acampamento onde havia uma escopeta apreendida.