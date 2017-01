ANOS ANTERIORES Para não serem inscritos na dívida ativa, devedores do IPVA devem quitar débitos Mais de 4 mil contribuintes tem dívidas em aberto de 2013, 2014 e 2015

Governo de Mato Grosso do Sul intimou mais de 4 mil contribuintes do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), que tem débitos em aberto referente aos anos de 2013, 2014 ou 2015 para quitarem o imposto em cinco dia, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Lista com nome dos devedores foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado.

Conforme a publicação, foram intimidados pelo procurador do Estado-Chefe da Procuradoria de Controle da Dívida Ativa os contribuintes de Campo Grande, Água Clara, Bataguassu, Dourados, Fátima do Sul, Maracaju, Ribas do Rio Pardo, Terenos e Três Lagoas.

Quem tiver o nome da lista deve quitar os débitos de anos anteriores até o dia 31 de janeiro, mesma data em que vence o prazo para pagamento da primeira parcela de 2017 ou os 15% de desconto para quem optar em pagar a vista.

Interessados em quitar o débito antes da inscrição em dívida ativa deverão comparecer nas agências fazendárias (Agenfa) de cada município, nos seguintes endereços:

ÁGUA CLARA

Avenida Julio Maia, nº 1186, Centro - 3239-1274

BATAGUASSU

Avenida Dias Barroso, nº 390 – Centro - 3541-2223

CAMPO GRANDE

Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 858, Centro – 3316-7544 ou 3316-7535

DOURADOS

Rua Joaquim Teixeira Alves, nº 1616, Centro – 3411-6250

FÁTIMA DO SUL

Rua Tenente Antônio João, nº 976, Centro – 3467-2002

MARACAJU

Rua Waltrudes Ferreira Muzzi, s/n – Parque de Exposição – 3454-1655

RIBAS DO RIO PARDO

Avenida Senador Filinto Miller, nº 951, Centro – 3238-1180

TERENOS

Rua Professor João Ezidio Zambelli, nº 43, Centro -3246-7591

TRÊS LAGOAS

Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 2462 - 3509-3900