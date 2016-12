DISCÓRDIA FAMILIAR Para defender avó, rapaz de 20 anos

mata tio com facada no coração Autor se apresentou, mas deve responder ao processo em liberdade

Elpídio Corrêa Mendes, de 39 anos, foi assassinado com facada no coração, por volta das 8h de hoje, na casa onde morava, na Rua Projetada, Bairro João de Barro, em Naviraí. O autor do crime foi o sobrinho da vítima, identificado como Tiago Corrêa Mendes, 20 anos, que logo depois de cometer o homicídio, apresentou-se à polícia. No entanto, depois de prestar depoimento será liberado.

De acordo com o delegado responsável pela investigação, Edson Luis Ruiz Ubeda, Tiago declarou que frequentemente presenciava Elpídio brigar com a mãe – avó do rapaz. Segundo ele, Elpídio era sustentado pela mãe e fazia constante consumo de bebida alcoólica.

Na noite de ontem, outro episódio de discussão aconteceu e, por causa disso, foi tirar satisfação com o tio nessa manhã, quando cometeu o crime. “Ele foi até o quarto da vítima já com a faca. Os dois brigaram e o jovem esfaqueou o tio”, disse a autoridade policial. Elpídio morreu no local, em decorrência de facada no coração.

Ainda segundo o delegado Ubeda, Tiago não foi encontrado no local por policiais militares. Mas, pouco tempo depois de cometer o assassinato, foi à delegacia. “Depois de prestar depoimento será liberado. Apresentou-se por vontade própria e não se encaixa nos requisitos de prisão em flagrante", citou Ubeda.

Às 12h deste sábado o autor ainda permanecia na unidade policial prestando esclarecimentos. A faca usada no crime mede 30 centímetros de lâmina e foi apreendida, conforme o delegado.