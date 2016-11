TEMPORAL Pancadas de chuva e rajadas

de vento atingem o Estado nesta semana Mau tempo pode causar estragos com inundações em algumas cidades

Trovoadas, pancadas de chuva e rajadas de vento estão previstas para atingir todo o Estado amanhã (28), divulgou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O mau tempo neste final de semana causou estragos em algumas cidades e em Costa Rica houve danos em 300 casas.

Os ventos foram acima dos 50 km/h nas regiãos de Porto Murtinho, Ponta Porã, Amambai, Sete Quedas, Mundo Novo, Paranhos, Iguatemi e Naviraí. A Estação Meteorológica da Anhanguera Uniderp verificou que em Campo Grande pode haver pancadas ainda neste domingo.

A previsão do Inmet para a Capital indica máxima de 34ºC e mínima de 24ºC e os ventos ficam mais fortes a partir da tarde. A chuva deve seguir até a noite.

A região que deve ser mais quente é a do Pantanal, com indicativo de temperatura de até 37ºC e umidade do ar entre 45% e 90%. No Sul, os termômetros podem chegar aos 33ºC.

"O sol aparece em todo o Estado nesta segunda-feira e deve chover forte no sudoeste e sul durante a tarde. As temperaturas caem em Mato Grosso do Sul na quarta e quinta-feira", prevê nota divulgada pelo Inmet.

A possibilidade de pancadas de chuva coloca em alerta os municípios com risco de inundação. Em Campo Grande, por exemplo, a possibilidade de muita água cair está indicada para amanhã e terça-feira.

REGISTRO DOS VENTOS

A Estação Meteorológica da Anhaguera Uniderp fez medições das condições do tempo no Estado e apontou que os ventos mais fortes no sábado foram registrados em Água Clara (51,84 km/h), Costa Rica (59,04 km/h) e Ivinhema (54,4 km/h).

As cidades que tiveram uma das maiores sensações térmicas ontem (26) foram Água Clara e Bataguassu, com 41ºC registrado. Porto Murtinho, que sempre teve altas temperaturas, chegou aos 39ºC.