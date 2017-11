REME Pais ou responsáveis terão até o

dia 24 para confirmar matrícula Cerca de 15% dos alunos não tiveram a matrícula confirmada

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) estendeu até o dia 24 de novembro, o prazo aos alunos que pretendem continuar na rede municipal de ensino e não confirmaram a matrícula para 2018. As matrículas devem ser atualizadas e confirmadas pelos pais ou responsáveis na própria instituição de ensino onde o aluno estuda.

De acordo com a secretária municipal, Elza Fernandes Ortelhado, a Semed decidiu estender o prazo porque cerca de 15% dos alunos não tiveram as matrículas confirmadas. Segundo ela, ao todo, 93 mil alunos devem permanecer nas escolas municipais no ano que vem.

Conforme a chefe da Central de Matrícula, Adriana Cedrão, equipes estão acompanhadas no processo e reforçadas nas escolas para confirmação da matrícula. Ainda de acordo com Adriana, a próxima etapa do cronograma terá início no dia 1° de dezembro, que será a matrícula de alunos novos, onde os pais ou responsáveis deverão realizar a pré-matrícula através do site www.matriculasreme.capital.ms.gov.br ou pelo telefone 0800 615 15 15.