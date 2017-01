Campo Grande Pais, alunos e professores protestam

contra fechamento de centro para surdos Essa não é a primeira vez que grupo faz protesto na cidade

Protesto realizado na manhã de hoje na Governadoria reuniu cerca de 40 pessoas a favor dos alunos surdos do Centro Estadual de Atendimento ao Deficiente da Audiocomunicação (Ceada) em Campo Grande.

De acordo com os protestantes que estavam no local desde as 9h da manhã, o Governo quer fechar o centro por um período de seis meses a 1 ano para realizar uma capacitação e em razão da baixa procura por matrículas. As crianças que já estudam na unidade seriam remanejadas para a rede regular de ensino.

Segundo a professora do Curso de Letras da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), Karine Albuquerque, e que já foi professora do Ceada há mais de 12 anos, a proposta do governo em relação ao fechamento do centro é falha.

“Se o Ceada fechar e as crianças forem para o ensino regular, precisaria de um instrutor, o governo garantiu isso, porém as crianças que estudam no Ceada são do 1° ao 5° ano do ensino fundamental, na rede pública essa ensino é oferecido apenas no município, estamos em debate com o Governo do estado e não com a prefeitura. Para que fechar um centro de educação e realizar uma capacitação, sendo que a mesma pode ser feita com o Ceada funcionando”.

Em entrevista feita com auxílio de intérprete Geisebel de Oliveira, que é professora do Ceada há 8 anos, explica que é muito difícil essa situação pois por mais que esteja baixa a procura, para as crianças que estão lá seria difícil a inclusão delas no ensino regular, pois ainda não teriam uma base de Libras que o Ceada oferece.

“Eu luto para que as crianças voltem para o Ceada pois a inclusão é muito difícil para elas, a língua de sinais é muita importante e ter um contato com os professores surdos é essencial, elas aprendem muito rápido”, Comenta.

O Governo do Estado se reuniu com comissão de manifestantes e informou que nota sobre o assunto seria divulgada ainda hoje.