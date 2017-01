TRAGÉDIA Pai e filho estão entre vítimas

de acidente com quatro mortes Colisão envolveu Gol e caminhão, por volta das 7h na BR-163

Vítimas do acidente entre carro e caminhão, ocorrido por volta das 7h de hoje, no quilômetro 666 da BR-163, entre Rio Verde de Mato Grosso e São Gabriel do Oeste, foram identificadas e tiveram os nomes divulgados pela polícia.

Morreram o condutor do Gol José Camilo Pereira, 51 anos, o filho dele Elivelton Camilo de Souza Pereira, 24, e Silvanclei Souza Almeida, 25 anos. Homem, de 40 anos, que também era passageiro foi socorrido em estado grave. Em decorrência da colisão, morreu, ainda, Pedro Batista de Oliveira, 65, que dirigia o caminhão.

De acordo com informações apuradas por policiais civis, os ocupantes do Gol eram moradores em Campo Grande e seguiam para a cidade sul-mato-grossense Rio Verde de Mato Grosso para instalar motor em um carro. O caminhoneiro era morador em cidade do interior de São Paulo. O destino para onde ele seguia ainda é desconhecido.

Indícios apontam que José Camilo teria invadido a pista contrária por onde transitava o caminhoneiro. Com a violência do impacto, a porta do caminhão abriu, o motorista caiu na pista e morreu esmagado pelo eixo traseiro do veículo. Exceto o passageiro, de 40 anos, todos os outros três ocupantes do Gol também morreram no local.

O único sobrevivente foi socorrido por equipe do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da concessionária CCR MS Via e encaminhado para hospital em Rio Verde, em estado grave. As circunstâncias do acidente serão investigadas na Polícia Civil de Rio Verde.