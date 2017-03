DENÚNCIA Página no Facebook para denegrir escolas

é investigada pela Polícia Civil Caso está sendo investigado e segue em sigilo

Página criada nas redes sociais para denegrir a imagem de escolas municipais de Iguatemi virou caso de polícia. Um dos diretores registrou boletim de ocorrência ao ser alvo de ataques de possíveis alunos das unidades educacionais.

Conforme registro policial, o caso chegou ao conhecimento de um dos diretores através de outros professores que visualizaram as postagens. Ao Portal Correio do Estado, um dos diretores, que achou melhor não ser identificado, contou que há suspeitas de quem possa ser o autor.

Intitulada 'Iguatemi da D3pressaum', postagem do dia 3 de março diz: “Ai galera vou ter que pegar leve nas publicações, nossa página foi denunciada por difamação para a polícia civil e agora está sendo monitorada! F***”.

Ainda em outras postagens a página critica as escolas públicas de Iguatemi, comentários sugerem que alunos de uma das unidades que estudam em turnos diferentes são tidos como maconheiros, homossexuais, cowboy e criminosos.

Com mais de três mil seguidores a página vem sendo investigada pela polícia. Algumas postagens já foram retiradas do ar. A reportagem tentou contato com a polícia de Iguatemi, que se limitou a dizer que o caso segue em investigação.